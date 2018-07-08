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سفير طوكيو بالقاهرة: 260 مليون دولار لإنشاء المدارس اليابانية وتدريب المعلمين - صور

الأحد، 08 يوليه 2018 02:36 م
سفير طوكيو بالقاهرة: 260 مليون دولار لإنشاء المدارس اليابانية وتدريب المعلمين - صور السفير اليابانى بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا
كتب عبد الحليم سالم - تصوير محمد الحصرى
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قال تاكيهيرو كاجاوا السفير اليابانى بالقاهرة، إن اليابان دعمت إنشاء المدارس اليابانية فى مصر وتدريب المعلمين المصريين فى اليابان بنحو 260 مليون دولار فى صورة قروض ميسرة لا تزيد فقائدتها عن 2%.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.480 مليون جنيه، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه سيتم تزويد المدارس اليابانية فى مصر بخبراء تعليم من اليابان، بخلاف عمليات التدريب المستمرة والاعتماد على المناهج والنموذج اليابانى فى التعليم.

وأشار إلى أن هناك مشروعات أيضًا لتدريب طلاب المدارس الفنية المصرية فى الشركات اليابانية بمصر بالتعاون مع الشركات اليابانية القائمة.

وأوضح أن اليابان قدمت لمصر تمويلات نحو 2 مليار دولار آخر 5 سنوات، وهناك مباحثات على تمويلات جديدة الفترة المقبلة، سواء لتمويل مشروع التأمين الصحى، أو المتحف الكبير، أو غيره من المشروعات، ومنها تدريب الممرضات المصريات فى اليابان، وهو أمر مهم للغاية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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