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الأحد، 08 يوليه 2018 08:09 ص
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سفارة طرابلس بالسودان تستنكر حادث مقتل سودانيين على يد ليبيين بالخرطوم

الأحد، 08 يوليه 2018 07:21 ص
سفارة طرابلس بالسودان تستنكر حادث مقتل سودانيين على يد ليبيين بالخرطوم جانب من العنف فى ليبيا _ صورة أرشيفية
الخرطوم أ ش أ
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استنكرت السفارة الليبية بالخرطوم الحادث الإجرامى الذى ارتكبه 3 من الطلاب الليبيين بضاحية شمبات شمالى الخرطوم بحرى، وراح ضحيته 3 من المواطنين السودانيين.

وأكدت السفارة ـ فى بيان السبت ـ أنها تستنكر ما حدث أيا كان فاعله ، وأن هذه الجريمة تتنافى مع عادات وتقاليد وأخلاق الشعب الليبى ، وطالبت بأن يظل ما حدث فى إطاره ، وأن القانون دون غيره هو ما يعالج الواقعة.

يذكر أن تحقيقات الحادث أوضحت أن عددا من الطلاب الليبيين يستأجرون شقة بضاحية شمبات بالخرطوم بحرى استدرجوا ثلاثة مواطنين سودانيين يعملون فى تجارة العملة وأدخلوهم الشقة وقاموا بقتلهم والتمثيل بجثثهم ونهب ما لديهم من عملات أجنبية.

وعندما إنبعثت روائح كريهة من الشقة ، داهمها الجيران وضبطوا أحد الجناة ، وأبلغوا الشرطة التى قامت باعتقال البقية فى وقت لاحق بعد هروبهم.

 


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