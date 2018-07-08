رئيس وزراء أثيوبيا يصل إلى أرتيريا فى أول زيارة منذ 20 عاما

أسمرة /أ ش أ/

وصل رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد على، اليوم الأحد إلى أرتيريا فى زيارة رسمية هى الأولى لمسئول أثيوبى منذ قرابة 20 عاما .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن آبى سيبحث فى أسمرة، مع الرئيس الأرتيرى أسياسى أفورقي، العلاقات الثنائية إضافة إلى الملفات الخلافية بين البلدين وأبرزها ملف الحدود، فيما يتوقع أن تستمر زيارة آبى يومين.

وكان وفد أرتيري، قد زار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل أسبوع، تمهيدا لهذه الزيارة التاريخية، التى ينتظر أن تضع حدا لواحدة من أطول التوترات فى القارة الأفريقية.