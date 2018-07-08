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رئيس جهاز أكتوبر: 6.9 مليار جنيه ميزانية المدينة للعام المالى الجديد

الأحد، 08 يوليه 2018 09:00 ص
رئيس جهاز أكتوبر: 6.9 مليار جنيه ميزانية المدينة للعام المالى الجديد مدينة الشخ زايد
كتب أحمد حسن
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كشف المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن ميزانية الجهاز للعام المالى الجديد بلغت 6.9 مليار جنيه، لافتا إلى أن الميزانية التى تم تخصيصها سيتم الصرف عليها للمدن الثلاث أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.

وأضاف المهندس عصام بدوى، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الميزانية الجديدة مخصصة لعدد من المشروعات، أبرزها استكمال مشروعات الإسكان فى المدن الثلاثة والتى تمشل مشروعات الإسكان الاجتماعى، ومشروع سكن مصر، ومشروع دار مصر.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن من بين المشروعات المقرر استكمالها فى الموازنة الجديدة للجهاز، محاور الطرق، حيث من المقرر الانتهاء من 80 % من محاور الطرق بالمدينة قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أنه يأتى فى مقدمة الطرق المقرر الانتهاء منها العام الجارى المحور الأوسطى بالمدينة، والطريق الدائرى، بينما سيتم الانتهاء من طريق الواحات نهاية عام 2019 .

وتابع المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه من المقرر أيضا توصيل المرافق لأراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزا، وهى القرعة الاخيرة التى تم إجرائها فى الربع الأول من العام الجارى.

وبما يتعلق بنسب تنفيذ المشروعات السكنية بالمدينه، وخاصة المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر، المقرر طرحها للحجز خلال الأيام القليلة المقبلة، قال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن متوسط نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر بالمدينة بلغت 40%، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن 114 عمارة بواقع 2736 وحدة بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 100 إلى 150 متر للشقة.

وأشار إلى أنه طرح تنفيذ عدد 3696 شقة على شركات المقاولات، ومن المقرر بدء التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحول المحاور التى تم الانتهاء منها يأتى فى مقدمتها  محور طريق الواحات، ومحور طريق وصلة دهشور الجنوبية، ويتضمن التطوير إلغاء جميع التقاطعات السطحية، المتسببة فى الاختناقات المرورية، واستبدالها بكبارى علوية، وكبارى دوران للخلف، وذلك فى تقاطعات المحاور مع السكة الحديد، وتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى، ومحور 26 يوليو، ووصلة دهشور الجنوبية، بجانب خلق حارات خدمة على جانبى طريق الواحات، بالإضافة إلى توسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية، وإنشاء حارتين للنقل الثقيل، وحارتى خدمة، بتكلفة تقديرية 2.1 مليار جنيه.

وتعد مدينة أكتوبر من المدن الكبرى التى تشهد تنفيذ مشروعات كبرى من سكنية وبنية تحتية ومرافق ووكهرباء وخلافه، حيث توازى ميزانيتها فى العام الواحد ما يعادل نحو 3 محافظات.


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وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه 6 اكتوبر

حدائق اكتوبر




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