حى جنوب الجيزة ومديرية الصحة ينظمان اليوم قافلة طبية لـ"بين البحرين"

كتب إبراهيم سالم

أكد اللواء هشام الطويل، رئيس حى جنوب الجيزة، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة بقيادة الدكتورة هناء سرور، لتنظيم قافلة طبية لمنطقة بين البحرين التابعة للحى، اليوم الأحد وغدا الإثنين من الاسبوع الجاري، لتقديم خدمة صحية متكاملة للأهالى تأكيدًا على حرص الدولة على تقديم كل الخدمات لأهالى الجزيرة.

وأضاف رئيس حى جنوب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحى شكل لجنة لتحديد مكان لنزول القافلة بالمنطقة بحيث يسمح بتواجد كل سيارات القافلة والعمل بكامل قوتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال اليومين المخصصين للقافلة، مشيرًا إلى أن بعد المسافة بين الجزيرة ومستشفى الجيزة دفع الحى إلى التنسيق على عمل هذه القافلة لرفع مشقة التنقل عن أهالى الجزيرة.