video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات بنها تقضى بتأجيل قضية قتل "عروس بنها" لأكتوبر المقبل

الأحد، 08 يوليه 2018 04:33 م
جنايات بنها تقضى بتأجيل قضية قتل "عروس بنها" لأكتوبر المقبل جنايات بنها - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد موسى، اليوم الاحد، تأجيل نظر قضية قتل "تقى" والمعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها" إلى جلسة الدور الاول لإنعقاد المحكمة أكتوبر المقبل، لضم دفتر أحوال فرقة شمال شمال بنها التابعة لإدارة البحث الجنائى بالقليوبية بناء طلب محامى المتهمين وسماع مرافعات محامو المجني عليها ودفاع المتهمين.
 
شهدت جلسة "اليوم" قيام هيئة المحكمة بفض أحراز القضية وضم دفترى أحوال مركز شرطة بنها "فردى وزوجى" كما استدعت هيئة المحكمة والد ووالدة المجني عليها لغرفة المداولة للتعرف على الأحراز الخاصة بالقضية وهى عبارة عن 2 تليفون محمول، الاول خاص بالمجنى عليها والثانى خاص بوالدتها، حيث انهارت والدة تقى خلال فض الاحراز بالبكاء وتم تهدئتها وأخذ أقوالها وصرفها.
 
يذكر أن قضية "عرس كفر الجزار" تداولت بمحكمة جنايات بنها على مدار أكثر من 5 جلسات ماضية لمحاكمة المتهمين، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات وسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع من الجانبين.
 
وكان المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال بنها أمر بإحاله المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة مشاركة شقيقة المتهم الرئيسى "حسان.ص" وصديقه "أحمد.ح " فى الجريمة منذ البداية حتى النهاية.
 
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة "أميرة.ص" شقيقة المتهم الأول، تربصت بالعروس المجىي عليها، حيث تأكدت من أنها بمفردها داخل الشقة وسهلت للمتهمين الأول والثانى ارتكاب الجريمة، وكانت على علم بمقصدهما.
 
وأسفرت التحريات السرية النهائية عن قيام المتهم الأول والثانى بقتل المجنى عليها عمدًا مع سبق الأصرار والترصد باستخدام سلاح أبيض سكين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رحيل أسرتى قتلة "تقى" عروس بنها لمسكن مجهول خوفا من فتك الأهالى بهم

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة