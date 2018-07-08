جنايات بنها تقضى بتأجيل قضية قتل "عروس بنها" لأكتوبر المقبل

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد موسى، اليوم الاحد، تأجيل نظر قضية قتل "تقى" والمعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها" إلى جلسة الدور الاول لإنعقاد المحكمة أكتوبر المقبل، لضم دفتر أحوال فرقة شمال شمال بنها التابعة لإدارة البحث الجنائى بالقليوبية بناء طلب محامى المتهمين وسماع مرافعات محامو المجني عليها ودفاع المتهمين.

شهدت جلسة "اليوم" قيام هيئة المحكمة بفض أحراز القضية وضم دفترى أحوال مركز شرطة بنها "فردى وزوجى" كما استدعت هيئة المحكمة والد ووالدة المجني عليها لغرفة المداولة للتعرف على الأحراز الخاصة بالقضية وهى عبارة عن 2 تليفون محمول، الاول خاص بالمجنى عليها والثانى خاص بوالدتها، حيث انهارت والدة تقى خلال فض الاحراز بالبكاء وتم تهدئتها وأخذ أقوالها وصرفها.

يذكر أن قضية "عرس كفر الجزار" تداولت بمحكمة جنايات بنها على مدار أكثر من 5 جلسات ماضية لمحاكمة المتهمين، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات وسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع من الجانبين.

وكان المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال بنها أمر بإحاله المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة مشاركة شقيقة المتهم الرئيسى "حسان.ص" وصديقه "أحمد.ح " فى الجريمة منذ البداية حتى النهاية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة "أميرة.ص" شقيقة المتهم الأول، تربصت بالعروس المجىي عليها، حيث تأكدت من أنها بمفردها داخل الشقة وسهلت للمتهمين الأول والثانى ارتكاب الجريمة، وكانت على علم بمقصدهما.

وأسفرت التحريات السرية النهائية عن قيام المتهم الأول والثانى بقتل المجنى عليها عمدًا مع سبق الأصرار والترصد باستخدام سلاح أبيض سكين.