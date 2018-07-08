جامعة القاهرة: فتح القبول ببرامج التجارة ورياض الأطفال بالتعليم المدمج

وائل ربيعى

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج أن عددًا من البرامج الدراسية بكلية الاداب ستنضم لقائمة الخدمات التعليمية المميزة التي يقدمها المركز، بحيث يحصل الدارسون بعد اجتيازهم لمتطلبات الدراسة على درجة ليسانس الآادب وبما يساعد على تنمية قدراتهم المهنية ويفتح أمامهم المزيد من الفرص فى سوق العمل، حيث يبدأ حجز أول اختبارات القبول ببرامج المركز اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 14 يوليو الجارى بمقر المركز.

وأكدت إدارة المركز استمرار قبول دفعات جديدة بالبرامج المهنية ببكالوريوس التجارة وبكالوريوس التربية الخاصة والطفولة المبكرة)، وسوف يتم فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية والمؤهلات المتوسطة بشرط مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل، وبشرط اجتياز اختبار القبول الذي يعقد بمقر المركز فى أساسيات اللغة العربية واللغة الانجليزية وفي الحاسب الآلي.

جدير بالذكر أن البرامج الجديدة بكلية الآداب تشمل الاقسام التالية: اللغة الانجليزية، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، علم النفس وتطبيقاته، علم الاجتماع التطبيقى، النشر والحفظ الرقمى.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على تطوير العملية التعليمة وعلى أهمية التعليم المستمر، خاصة ما يتعلق بتطوير برامج التعليم المدمج وفقا للرؤية المستقبلية لتطوير الجامعة، وبما يحقق دخولها عصر الجيل الثالث للجامعات وبما يتواكب مع أحدث النظم العالمية فى التعليم ويحقق خطط التنمية على المستوى الوطني والإقليمى.