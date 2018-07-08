توريد 120 ألف طن أقماح بالجيزة.. والمحافظ: زياده 10% بالتوريد عن العام الماضى

كتب إبراهيم سالم

أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أن إجمالى ما تم توريده من قمح محلى بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة بلغ حتى الآن نحو 120 ألف طن.

وقال المحافظ، إن موسم توريد الاقماح هذا العام شهد توريد 85% من اجمالى محاصيل الاقماح الذى تم زراعتها بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تحقيق زيادة بلغت 10 الأف طن فى توريد الاقماح عن العام الماضي وذلك بنسبة 10%.

وأكد المحافظ، أن إجراءات مشددة تم تنفيذها من قبل المحافظة وأجهزة التفتيش ومديريتى الزراعة والتموين ساهمت بشكل كبير فى تحقيق زيادة توريد القمح، مشيراً إلى أنه كانت هناك متابعة يومية لتوريد محصول القمح للشون والصوامع، للتأكد من سير عمليات التوريد بشكل سليم والقضاء على أى مشكلات أو معوقات على الفور.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح بزمام المحافظة تبلغ 34 ألف فدان لافتاً أن السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة تصل إلى 142 ألف طن فيما يوجد بالمحافظة 13 صومعة وشونة استقبلت محصول القمح هذا العام.