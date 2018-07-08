video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

توريد 120 ألف طن أقماح بالجيزة.. والمحافظ: زياده 10% بالتوريد عن العام الماضى

الأحد، 08 يوليه 2018 12:11 م
توريد 120 ألف طن أقماح بالجيزة.. والمحافظ: زياده 10% بالتوريد عن العام الماضى توريد القمح
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أن إجمالى ما تم توريده من قمح محلى بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة بلغ حتى الآن نحو 120 ألف طن.

وقال المحافظ، إن موسم توريد الاقماح هذا العام شهد توريد 85% من اجمالى محاصيل الاقماح الذى تم زراعتها بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تحقيق زيادة بلغت 10 الأف طن فى توريد الاقماح عن العام الماضي وذلك بنسبة 10%.

وأكد المحافظ، أن إجراءات مشددة تم تنفيذها من قبل المحافظة وأجهزة التفتيش ومديريتى الزراعة والتموين ساهمت بشكل كبير فى تحقيق زيادة توريد القمح، مشيراً إلى أنه كانت هناك متابعة يومية لتوريد محصول القمح للشون والصوامع، للتأكد من سير عمليات التوريد بشكل سليم والقضاء على أى مشكلات أو معوقات على الفور.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح بزمام المحافظة تبلغ 34 ألف فدان لافتاً أن السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة تصل إلى 142 ألف طن فيما يوجد بالمحافظة 13 صومعة وشونة استقبلت محصول القمح هذا العام. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل لشروعه فى سرقة مدرسة ثانوى بالصف بمحافظة الجيزة

نائب محافظ الجيزة وهيئة النظافة يعقدان اجتماعا لمناقشة مشاكل المنظومة الجديدة

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير نفق المنيرة

محافظة الجيزة تشن حملات نظافة موسعة بأحياء الهرم والدقى والعجوزة

اخر الاخبار

محافظ الجيزة

القمح

توريد القمح




لا تفوتك
وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة