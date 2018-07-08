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تشريح جثة طفل بالدقهلية اتهم والده 3 أطباء بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاته

الأحد، 08 يوليه 2018 03:49 م
تشريح جثة طفل بالدقهلية اتهم والده 3 أطباء بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاته جثه-ارشيفية
الدقهلية - شريف اليب
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اتهم والد طفل مدير مستشفى المنصورة، ورئيس قسم الأوعية الدموية بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة نجله.
 
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة من المدعو إيهاب ص.ع بتضرره من كل من مدير مستشفى المنصورة، ورئيس قسم الأوعية الدموية بالمستشفى وطبيبة التخدير لقيامهم بإجراء عملية جراحية لنجله آدم 7 سنوات تلميذ "ربط القدم اليمنى " بتاريخ 27 يونيو 2018 ووفاته بالمستشفى متاثراً بإصابته  واتهامه للمذكورين بالإهمال الطبى.
 
 
وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، والاستعلام على وجه رسمى عن الأسماء الثلاثية للأطباء المعالجين والمتابعين لحالة الطفل، وطلب كافة أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمتوفى طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم اليوم تشريح جثمان المتوفى وسُلم لذويه.
 
 

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