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الأحد، 08 يوليه 2018 05:23 م
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البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى بروما فى كنيسة بالفاتيكان

الأحد، 08 يوليه 2018 04:52 م
البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى بروما فى كنيسة بالفاتيكان البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية - أرشيفية
سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم عقب صلاة القداس ببازيليكا سان بول، بروما السفير المصري بإيطاليا هشام بدر وأعضاء البعثة الدبلوماسية، والكاردينال چيمس مايكل مارفي وكلاوديا ديل ري نائبة عن وزير الخارجية الإيطالى.
 
وأعرب الحضور عن ترحابهم بزيارة قداسة البابا لإيطاليا، فيما أهداهم قداسته أيقونة العائلة المقدسة، وحضر المقابلة نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما.
 
فيما قدم الكاردينال جيمس مايكل مارفي  هدية تذكارية لقداسة البابا عبارة عن صورة للقديس بولس الرسول، وهو الكاردينال الذي فتح أبواب بازليكا سان بول لتستقبل آلاف الاقباط اليوم ليصلوا القداس مع قداسة البابا بها.
وشكره قداسة البابا قائلا: "لقد فتح قلبه لنا قبل كنيسته".
 
 ويزور قداسة البابا إيطاليا حاليًا للمشاركة في يوم الصلاة لأجل السلام في الشرق الأوسط، الذي أقيم بحضور لفيف من رؤساء الكنائس أمس.
 
 

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