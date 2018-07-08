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البابا تواضروس من الفاتيكان: المحبة لا تسقط أبدا وشكرا على استقبالكم

الأحد، 08 يوليه 2018 06:22 م
البابا تواضروس من الفاتيكان: المحبة لا تسقط أبدا وشكرا على استقبالكم قداسة البابا تواضروس
سارة علام
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أثنى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، على حسن استقبال دولة الفاتيكان له.

 

وقال فى عظته التى ألقاها من كنيسة بولس الرسول، بالفاتيكان: فى هذه الكنيسة التى تحوى رفات بولس الرسول لقب بـ"رسول الأمم" أشكركم جميعًا على حسن استقبالكم الممتلئ بالمحبة وبشكر السفير هشام بدر سفير مصر بإيطاليا و السفير محمود سامى سفير مصر لدى الكرسى الرسولى بالفاتيكان و المستشار أحمد الشوربجى.

 

وأشاد البابا بالعلاقات الطيبة التى تربط بين مصر والفاتيكان وكذلك إيطاليا، وقال أنها ليست علاقات حديثة بل أنها علاقات قديمة وعلاقات طيبة منذ القدم وتجمعنا الحضارة والثقافة والعلاقات بيننا وبين إيطاليا هى علاقات تبادل ثقافى واجتماعى وعلاقات طيبة على مستوى السياسية أيضا.

 

ووصف البابا الكنيسة بالجميلة، وتابع هذا المكان جميل والكنيسة والأشخاص والشمامسة أصواتهم الجميلة ونحن فى مصر نحتفل بعيد الرسل الخميس القادم 12 يوليو 

 

وأضاف: السيد المسيح عندما أختار تلاميذه اختار تلاميذه على ثلاث دفعات الدفعة الأولى كانوا الاثنى عشر تلميذًا ثم الدفعة الثانية السبعون رسول الذين صاموا بعد حلول الروح القدس عليهم استعداد للخدمة ثم الدفعة الثالثة وهو واحد فقط هو بولس الرسول حيث رفع شعارا كان مأخوذًا من المسيح " تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ"

 

وتابع: المحبة تتقدم لكل إنسان بدون تمييز مرددًا "المحبة لا تسقط ابدًا " والتلاميذ جمعتهم المحبة وفى أمثالنا الشعبية فى مصر بنقول "لاقينى ولا تغدينى" لاقينى يعنى رحب بيا وحبنى ولا تطعمنى هذا أهم، إذا الشعار اليوم المحبة لكل أحد.

 


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