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الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد، 08 يوليه 2018 02:57 م
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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شهدت أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الأحد طقس شديد الحرارة بمعظم الأنحاء وصلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 39 درجة.
 
 
ويسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 
 
 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.
 
 
وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه متوقع أن يستمر الطقس حار ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بدرجتين ل 3 درجات خلال اليوم وغدا مع ارتفاع نسب الرطوبة.
 
 
وكشف  رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يبدأ انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة بداية من الثلاثاء ومتوقع أن تصل العظمى بالقاهرة 36 درجة.
 
 
 
 

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