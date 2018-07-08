ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة..ورأس المال يرتفع بقيمة 3.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 902.302 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.03%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.97%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.17%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملاته على انخفاض حاد بعد أن وصل لمستويات المقاومة 16,400-16,600 نقطة، حيث لم يتمكًن المؤشر من تخطيها ليغلق عند مستوى 16,125 نقطة، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة.

وحددت مباشر، فى تقريرها اليومى، مستويات 16,000-15,800 نقطة، مستويات الدعم الهامة والتى فى حالة اختراقها لأسفل ينصح بتفعيل إيقاف الخسائر، كما يترتب عليها أيضاً تغيٌرالنظرة الإيجابية للمؤشرعلى المدى القصير.