5 معلومات عن قناطر أسيوط الجديدة.. أبرزها تحسين الرى لـ1.6 مليون فدان

تهدف سياسة وزارة الموارد المائية والرى إلى تحقيق هدف رئيسى، وهو تحقيق الأمن المائى للجميع، ويتم ذلك من خلال العمل على عدة محاور، منها إنشاء وتدعيم الترع القومية والرئيسية، حيث يتم إحلال وتجديد عدد من المرافق والمنشآت الحيوية على نهر النيل والترع الرئيسية والفرعية، منها البدالات والسحارات، والكبارى والهدارات والقناطر الكبرى.

وقامت وزارة الرى منذ عام 2012 بالبدء فى إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، والتى تم الانتهاء منها، وسوف يتم افتتاحها العام الحالى، لخدمة المنظومة المائية، ونرصد فيما يلى 5 معلومات عن قناطر أسيوط الجديدة:

1- تساهم فى تحسين الرى فى زمام 1.6 مليون فدان بـ5 محافظات.

2- تساعد على تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى.

3- تساهم فى إنتاج طاقة كهربائية نظيفة من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات.

4- توفر محورًا مروريًا جديدًا بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل.