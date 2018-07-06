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وسائل إعلام: تركيا تأمر باعتقال 271 جنديا على صلة بجولن

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:39 ص
وسائل إعلام: تركيا تأمر باعتقال 271 جنديا على صلة بجولن الجيش التركى
رويترز
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قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال 271 جنديا فى عملية استهدفت أنصار رجل الدين فتح الله كولن الذى تتهمه أنقرة بتدبيرتحركات الجيش قبل عامين.

وقال تلفزيون (تى.آر.تى خبر) إن عملية بدأت فى عشرات الأقاليم للقبض على جنود على صلة بعناصر شبكة جولن الذى يقيم فى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة ستار أن معظم الذين يواجهون الاعتقال جنود فى الخدمة ومن بينهم عشرة برتبة كولونيل، وهناك أيضا جنرال متقاعد بين المشتبه بهم، وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب فى اسطنبول بدأت العملية الساعة الخامسة صباح اليوم تقريبا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مارس، إن مثل هذه العمليات تحدث بصورة متكررة منذ تحركات الجيش وإن السلطات التركية ألقت القبض على نحو 160 ألفا وأقالت نفس العدد تقريبا من وظائفهم العامة منذ ذلك الحين.


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