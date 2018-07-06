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مصرع موظف بالمعاش بسبب لدغة ثعبان فى أرض زراعية بالمنوفية

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:43 ص
مصرع موظف بالمعاش بسبب لدغة ثعبان فى أرض زراعية بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى موظف بالمعاش مصرعه فى إحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك إثر إصابته بلدغة ثعبان، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى الشهداء المركزى، باستقبالها "خ .ع. ا. ا."  66 عاما بالمعاش ومقيم قرية طنوب دائرة المركز  جثة هامدة  إدعاء لدغ ثعبان.
 
بالانتقال والفحص  وسؤال نجله "ع خ "  30 سنة عامل قرر أنه أثناء تواجد والده بالأرض الزراعية خاصته لدغه ثعبان، وتوفى متأثرا بإصابته، ونفى الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود نبض بالأطراف والقلب وأن سبب الوفاة  لدغ ثعبان، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3729 إدارى  مركز تلا  لسنة 2018 .
 
 
 

 

 


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