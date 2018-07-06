مجموعة مسلحة تختطف 4 مهندسين أجانب فى المنطقة الجنوبية لليبيا

كتب : أحمد جمعة

اختطفت مجموعة مسلحة 4 أجانب من موقع الحساونة فى المنطقة الجنوبية لليبيا، صباح اليوم الجمعة.

وقال مدير مكتب الإعلام لجهاز النهر الصناعى فى ليبيا توفيق الشويهدى فى تصريحات تليفزيونية، أن المجموعة المسلحة التى كانت على متن 4 سيارات، تمكنت من اختطاف 4 أجانب، منهم 3 مهندسين من الجنسية الفليبينية، وفنى من الجنسية الكورية، لافتاً إلى اقتيادهم لجهة مجهولة.

هذا وقامت المجموعة بإطلاق سراح المواطنين الليبيين المتواجدين فى المقر، حيث لم ترد أى معلومات عن اختطاف أى أحد منهم.