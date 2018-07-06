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الجمعة، 06 يوليه 2018 11:24 ص
خالد صلاح
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فرض رسوم أمريكية على بضائع من الصين تسبب عدم استقرار أسعار النفط

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:45 ص
فرض رسوم أمريكية على بضائع من الصين تسبب عدم استقرار أسعار النفط نفط - أرشيفية
رويترز
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تأرجحت أسعار النفط اليوم الجمعة فى سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية فى إجراء قد يدفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة قد تشمل وارداتها من الخام الأمريكى.

وهبطت أسعار النفط فى التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مع تراجع أسواق الأسهم.

لكن بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 77.33 دولار للبرميل.

ويخيم النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على أسواق النفط.

وفرضت واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية من الساعة 0401 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

وقالت الصين إنها سترد على تلك الرسوم، وأجلت موانئ صينية كبرى بالفعل تخليص بضائع قادمة من الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته عدة مصادر.

وفى إطار رد الفعل الانتقامى، هددت بكين بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على واردات الخام الأمريكية على الرغم من أنها لم تحدد موعدا لذلك.

ويبلغ حجم شحنات الخام الأمريكية إلى الصين نحو 400 ألف برميل يوميا بقيمة تصل إلى مليار دولار شهريا بالأسعار الحالية. ومن شأن فرض الرسوم الجمركية عليها أن يفقد الخام الأمريكى تنافسيته فى الصين.


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