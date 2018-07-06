video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات فى الإسماعيلية

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:20 م
ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات فى الإسماعيلية مخدرات - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط المتهم "محمد.ر.ر" 19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "خالد.م.م" 32 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته 35 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ابراهيم.ا.ع" 35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 15 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حسن.م.ا" عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته 12 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو جرام و10 أقراص مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 889 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبارالمحافظات

مخدرات

حشيش

استروكس




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة