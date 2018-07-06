ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط المتهم "محمد.ر.ر" 19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "خالد.م.م" 32 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته 35 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ابراهيم.ا.ع" 35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 15 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حسن.م.ا" عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته 12 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو جرام و10 أقراص مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.