صور .. حملة مرافق بحلوان تحبط محاولة أخذ بالثأر وتضبط المتهم وتنقذ الضحية

كتبت : دينا الحسيني

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إحباط محاولة أخذ بالثأر اليوم وتمكنت القوات من إلقاء القبض علي المتهم قبل وصولة للمجني علية وتنفيذ الجريمة ، وتعود التفاصيل عقب تواجد حملة أمنية بميدان المحطة بدائرة قسم حلوان لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشارع لتسيير الحركة المرورية .

وأثناء قيام ضباط الحملة بإستيقاف دراجة بخارية لمراجعة التراخيص تم ضبط طبنجة بحوزة قائد الدراجة البخارية ويدعي عادل حسين 35 سنة فلاح ومقيم بأبو تيج بأسيوط وبمناقشته تبين أنه حضر من أسيوط إلي القاهرة للأخذ بالثأر من قاتل نجل عمه الذي توفي بسبب خلاف علي قطعة أرض منذ 20 يوم.

تم التحفظ علي المتهم وتبين من التحريات أنه توصل إلي مخبأ محمد عبد الرحيم خليفة الهارب من أسيوط بعد واقعة مقتل علي عثمان عبد الحكيم بـ30 رصاصه بالبطن أودت بحياته، ولدي علم المتهم المضبوط بمكان مخبأ الهارب حضر لأخذ الثأر.



ميدان المحطة بحلوان قبل الحملة

كان قطاع جنوب القاهرة برئاسة اللواء عاطف مهران قد شن حملة مكبرة علي ميدان المحطة دائرة قسم حلوان صباح اليوم بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة البحث الجنائي بقيادة العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب شارك فيها العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم حلوان والعقيد علاء عبد الوهاب ضابط المرافق والمقدم إسماعيل غيهاب والنقيب فارس الجندي والنقيب الجندي علي ضباط قسم حلوان لضبط المخالفات والتصدي للباعه الجائلين ولتيسير الحركة المرورية ، وتمكنت الحملة من ضبط 12 توك توك مخالف و42 بائع جائل و 156 مخالفة مرورية .