"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن مشروع كيما أسوان الجديد.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

قاربت خطوات الحلم على الانتهاء فى مشروع كيما أسوان الجديد، بعد أن وصلت نسب التنفيذ فى المشروع الجديد لإنتاج الأمونيا إلى أكثر من 86%، ويطرح "اليوم السابع" الأسئلة والأجوبة حول هذا المشروع:

ما مشروع كيما الجديد؟

- هو مشروع إنشاء مجمع كيما 2 لإنتاج الأسمدة (أمونيا – يوريا).

أين يقع المشروع الجديد؟

- يقع المشروع الجديد على أرض مدينة أسوان، ويتبع مصنع كيما أسوان.

كم تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع؟

- بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 11 مليار جنيه.

هل يوفر المشروع فرص عمل للشباب؟

- نعم، يوفر المشروع نحو 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خلال فترة الإنشاءات.

إلى أين وصلت نسب التنفيذ فى المصنع الجديد؟

- بلغت نسبة التنفيذ 86,2%.

هل تم تحديد موعد لافتتاحه؟

- يسابق العاملون فى المشروع الزمن ليتم افتتاحه فى يناير 2019.

ما الهدف من إنشاء المصنع الجديد؟

- يهدف إلى توفير نحو 500 ألف طن أمونيا سنوياً للأسواق المحلية.



المصنع الجديد



إنشاءات المصنع الجديد



تنفيذ كيما أسوان الجديد