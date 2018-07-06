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"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن مشروع كيما أسوان الجديد.. صور

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:54 ص
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن مشروع كيما أسوان الجديد.. صور كيما أسوان الجديد
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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قاربت خطوات الحلم على الانتهاء فى مشروع كيما أسوان الجديد، بعد أن وصلت نسب التنفيذ فى المشروع الجديد لإنتاج الأمونيا إلى أكثر من 86%، ويطرح "اليوم السابع" الأسئلة والأجوبة حول هذا المشروع:

ما مشروع كيما الجديد؟

-   هو مشروع إنشاء مجمع كيما 2 لإنتاج الأسمدة (أمونيا – يوريا).

أين يقع المشروع الجديد؟

-  يقع المشروع الجديد على أرض مدينة أسوان، ويتبع مصنع كيما أسوان.

كم تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع؟

-  بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 11 مليار جنيه.

هل يوفر المشروع فرص عمل للشباب؟

-  نعم، يوفر المشروع نحو 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خلال فترة الإنشاءات.

إلى أين وصلت نسب التنفيذ فى المصنع الجديد؟

-  بلغت نسبة التنفيذ 86,2%.

هل تم تحديد موعد لافتتاحه؟

-   يسابق العاملون فى المشروع الزمن ليتم افتتاحه فى يناير 2019.

ما الهدف من إنشاء المصنع الجديد؟

-  يهدف إلى توفير نحو 500 ألف طن أمونيا سنوياً للأسواق المحلية.

المصنع الجديد
المصنع الجديد
 
إنشاءات المصنع الجديد
إنشاءات المصنع الجديد
 
تنفيذ كيما أسوان الجديد
تنفيذ كيما أسوان الجديد
 
كيما أسوان الجديد
كيما أسوان الجديد

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