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رئيس وزراء اليمن: ماضون نحو استعادة السيطرة على الدولة وبسط نفوذها

الجمعة، 06 يوليه 2018 05:14 ص
رئيس وزراء اليمن: ماضون نحو استعادة السيطرة على الدولة وبسط نفوذها أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى
عدن /أ ش أ/
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قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته ماضية نحو استعادة السيطرة على الدولة وبسط نفوذها على المناطق كافة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن دغر - خلال لقائه محافظ محافظة حجة عبد الكريم السنينى - "عزم القيادة السياسية بمساندة الأشقاء من دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية ، فى المضى قدمًا وبخطى ثابتة وراسخة نحو استعادة الدولة وبسط سيطرة الدولة على كل المحافظات".

كما ناقش بن دغر المستجدات العسكرية والاقتصادية وكل ما يتعلق بقضايا وشؤون المحافظة ووضع أبنائها فى ظل سيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية.

 


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