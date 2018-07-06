"الوطنية لمسيرة العودة": الجمعة المقبلة "جمعة المائة يوم على المسيرة

غزة (أ ش أ)

دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الفلسطينيين للمشاركة فى الجمعة القادمة من مسيرة العودة على حدود غزة، بمناسبة 100 يوم على مسيرة العودة.

وقالت الهيئة ، خلال مؤتمر صحفى فى مخيم العودة شرق غزة:" ندعوا الشعب الفلسطينى للخروج فى مسيرات الجمعة القادمة والتى تحمل عنوان جمعة المائة يوم على المسيرة، ودعما ووفاء لأهلنا فى الخان الأحمر".

وأكدت الهيئة أن "الحصار على غزة حصار ظالم وغير شرعى ومجرم كل من فرضه أو أعلن عليه أو تجاهل آثاره الكارثية على الشعب".

وأبدت الهيئة ترحيبها بأى جهد لرفع الحصار عن غزة، دون مساس بالثوابت وعلى رأسها حق العودة.

وأضافت الهيئة أن تحرير الأسرى من ركائز مشروعنا الوطنى.