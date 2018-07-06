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"الفاتيكان" يعلن وفاة "توران" رجل حوار الأديان.. و"الكاثوليك" يعزون البابا

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:49 ص
"الفاتيكان" يعلن وفاة "توران" رجل حوار الأديان.. و"الكاثوليك" يعزون البابا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
سارة علام
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أعلنت إذاعة الفاتيكان اليوم، وفاة الكاردينال توران رئيس المجلس الحبرى للحوار الديني، عن عمر 75 عامًا.
 
ومن جانبه، أرسل البطريرك إبراهيم إسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعازى لقداسة البابا فرنسيس للتعزية فى وفاة الكاردينال توران رئيس المجلس الحبرى للحوار الدينى، عن عمر 75 عام، جاء فيها: "استقبلنا خبر وفاة الكاردينال توران بمشاعر ملأها الحزن لفقدان معلم وكاردينال من رعاة كنيستنا الكاثوليكية الحبيبة والرجاء فى القيامة والحياة الابدية، لذا نشاطركم هذه اللحظات ونطلب من الرب أن يتقبله بوافر رحمته بين الرعاة الصالحين، ويعزى قلوبكم، ويؤهلنا جميعًا لرفع فى كل حين نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس".
 
يشار إلى أن الكاردينال توران فرنسى الجنسية ولد فى 5 ابريل 1943، وسُيم كاهن فى 20 سبتمبر 1969، وفى الأول من ديسمبر 1990 نال الدرجة الأسقفية، وهو الذى أعلن عن اختيار مجمع الكرادلة البابا فرنسيس بابا للكنيسة الكاثوليكية عام 2013.
 

 


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