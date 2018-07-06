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الجمعة، 06 يوليه 2018 09:34 م
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العفو الدولية: السلطات الإيرانية تتجاهل نقل ناشط حقوقى معتقل لمركز علاج السرطان

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:04 م
العفو الدولية: السلطات الإيرانية تتجاهل نقل ناشط حقوقى معتقل لمركز علاج السرطان الرئيس الإيرانى حسن روحانى
لندن (أ ش أ)
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اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بتجاهل التوصيات الطبية المتكررة بضرورة نقل الناشط الحقوقى المعتقل آرش صادقى إلى مستشفى متخصص لعلاجه من السرطان.

وقالت المنظمة ، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة ، إنه تم تشخيص المدافع الإيرانى عن حقوق الإنسان المعتقل آرش صادقى بورم عظمى قد يكون سرطانيا ، ولكن السلطات الإيرانية تتجاهل التوصيات الطبية المتكررة بضرورة نقله الفورى إلى منشأة متخصصة فى علاج السرطان.

ويعانى صادقى من آلام فى ذراعه وكتفه منذ 18 شهرا، وكانت عيادة السجن تصف له أدوية مضادة للالتهابات إلى أن أجرت له مؤخرا الأشعة فى مايو.

وبعد أن أخفت السلطات نتائج الأشعة ، علم صادقى يونيو الماضى أن الأطباء اكتشفوا ورما فى مرفقه ونصحوا بتحويله فورا إلى معهد السرطان فى مستشفى الخمينى لمعرفة ما إذا كان ما تم اكتشافه ورما سرطانيا أم لا ، حسب المنظمة.

وكان آرش صادقى قد اعتقل هو وزوجته فى 2014 وحكم عليه بالسجن 19 عاما، بعد عدة اعتقالات متكررة، بتهم منها التظاهر وتشويه سمعة القائد الأعلى، وتشكيل جماعات غير قانونية، والدعاية ضد النظام

 


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