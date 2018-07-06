الرئيس اللبنانى: لن ندخر جهدا فى سبيل استعادة أرضنا المحتلة

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قال الرئيس اللبنانى ميشال عون أن بلاده لن تدخر جهدا فى سبيل استرداد مزارع شبعا التى تحتلها إسرائيل، مؤكدا أنها أرض لبنانية.

وأضاف "عون" خلال استقباله اليوم وفدا من هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا، "لن نوفر أى جهد كى نسترد أرضنا ونعيدها إلى أصحابها، أرضكم لبنانية، سكانها لبنانيون والأملاك للبنانيين، ولا مساومة على ذلك".

وتحتل إسرائيل مزارع شبعا اللبنانية (منطقة حدودية مع هضبة الجولان السورية المحتلة) وترفض الانسحاب منها بدعوى أنها جزء من الأراضى السورية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.