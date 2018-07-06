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التعليم: بدء ورشة العمل للطلاب المشاركين بمسابقة "الباحثون الشباب"

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:15 ص
التعليم: بدء ورشة العمل للطلاب المشاركين بمسابقة "الباحثون الشباب" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه تم البدء فى تنفيذ ورشة العمل للطلاب المشاركين بمسابقة "الباحثون الشباب"، والمقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر فى الفترة من الجمعة 2018/7/6 إلى الثلاثاء 2018/7/10 .
 
وأشارت الدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج إلى أن ورشة العمل سوف تقسم على مدار خمسة أيام، لتعريف الطلاب ببنك المعرفة وكيفية الدخول عليه، واستخدامه وماهى أقسام البحث المختلفة، والتدريب على كيفية إعداد ورقة بحثية، ويوم مخصص للإبتكار المصرفى والتنمية البشرية.
 
وأوضحت علام أن الطلاب سيقيمون فى فندق المدينة التعليمية لمدة خمس أيام، وسيتم تقديم وجبات غذائية للطلاب المشاركين فى ورشة العمل.
 
وأضافت الأستاذة نجوى السيد مدير أول البحث العلمى والابتكار بمؤسسة مصر الخير، أنه تم تصميم الدورات التدريبية لتناسب هذه الفئة العمرية من الطلاب، وذلك لتأسيسهم على مبادئ إعداد البحث بطريقة سليمة والتى ستعود عليهم بالفائدة فى المرحلة الجامعية، وتؤسس لجيل واعد من الباحثين المتميزين.
 
يشار إلى أن هذه المسابقة تتم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجى البنك الأهلى المصري، وبرعاية فودافون، وبتنفيذ مؤسسة مصر الخير.
 

 


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التعليم

ورشة عمل

طلاب

الباحثون الشباب




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