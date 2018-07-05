وزير مالية زيمبابوى يرى فى الانتخابات دعما للاقتصاد "المنهار"

أ ف ب

أكد وزير مالية زيمبابوى أن الانتخابات التاريخية هذا الشهر ستعزز جهود إنعاش الاقتصاد الذى أقر أنه "انهار" نتيجة سياسة إصلاح الأراضى التى اتبعها الرئيس السابق روبرت موجابى.

وفى مقابلة مع وكالة فرانس برس، توقع باتريك شيناماسا الذى يعد من أقرب حلفاء الرئيس إيمرسون منانجاجوا أن يحقق الحزب الحاكم "الاتحاد الوطنى الافريقى لزيمبابوى - الجبهة الوطنية" فوزا "مدويا" فى انتخابات 30 يوليو، وهى الأولى منذ تمت الإطاحة بموجابى فى نوفمبر بعدما قضى 37 عاما فى السلطة.

ويعول منانجاجوا على الفوز فى الانتخابات للحصول على التفويض الذى يحتاجه لرئاسته وجذب المستثمرين الأجانب إلى بلاده التي دمر حكم موجابى الطويل اقتصادها.

وقال شينماسا لوكالة فرانس برس بعد يوم من مشاركته في تجمع انتخابى فى دائرته الانتخابية فى شرق البلاد "أنا واثق للغاية بأن رئيسنا منانجاجوا سيحقق فوزا مدويا. سيحقق كذلك الاتحاد الوطنى الافريقى لزيمبابوى - الجبهة الوطنية فوزا مدويا".

وأضاف "بسبب تجاهل الرئيس السابق حل مسألة الأراضى، دفعنا الثمن انهيار الاقتصاد".