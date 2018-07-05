مقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم أحد قادة طالبان فى انفجار شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة سبعة أشخاص بينهم أحد قادة حركة طالبان المحليين واثنان من معاونيه، فى انفجار قنبلة مزروعه فى سيارته بإقليم نانجرهار شرق أفغانستان.

وقال المكتب الإعلامى لحكومة الإقليم -حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- إنه تم زرع عبوة ناسفة فى سيارة القيادى بحركة طالبان وأسفر الانفجار عن مقتله واثنين من مساعديه، فيما أصيب أربعة مدنيين على الأقل جراء الانفجار.

ولم تعلن أى جماعة أو حركة مسلحة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.