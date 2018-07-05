كاتب لبنانى: برنامج حكومة مصطفى مدبولى يؤسس لدولة حديثة وتنمية شاملة فى مصر

بيروت (أ ش أ)

أكد الكاتب الصحفى اللبنانى يحيى أحمد الكعكى، أن البرنامج الحكومى الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (مصر تنطلق) يؤسس لدولة حديثة، تقوم على سيادة القانون وأسس اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية ثابتة، تنطلق معها مصر نحو رحاب العالمية.

وأشار "الكعكي" – فى مقاله بجريدة (الشرق) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم والذى جاء تحت عنوان (مصر تنطلق.. حكاية شعب) – إلى أن الانطلاقة التى بدأتها مصر مع الفترة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عمادها المواطن المصرى، فى ظل عملية "الاستنهاض المنشود" القائمة على أسس معنوية ومادية للتنمية الشاملة والحداثة، وبكل ما يتطلبه الأمر من مكونات الصحة والتعليم والثقافة، بهدف أن يكون المواطن هو الوسيلة والغاية فى مشروع 2030 .

وقال: "مصر ستنطلق بمواطنيها جميعا إلا الذين اختاروا العنف والإرهاب لأنهم أصلا لا وطن لهم ولا دين".. مؤكدا أن الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 أراد الحياة الحرة الكريمة، وأن مصر ستتابع طريق البناء بعد أن كسبت معركة البقاء".

وأثنى الكاتب على جهود القوات المسلحة والشرطة فى التصدى للإرهاب "العابر للقارات" ونجاحهما فى تبديد مخطط تحويل مصر إلى "منصة لتصدير شر ووباء الإرهاب".. مشيدا فى هذا الصدد بحجم النجاح الكبير التى حققته العملية الشاملة فى شمال سيناء وكافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية خاصة الحدود الغربية.