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الخميس، 05 يوليه 2018 02:16 م
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صور.. محافظ القاهرة: إنشاء مصنعين لاستغلال مخلفات الرخام بشق الثعبان

الخميس، 05 يوليه 2018 01:18 م
صور.. محافظ القاهرة: إنشاء مصنعين لاستغلال مخلفات الرخام بشق الثعبان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز _ سيد الخلفاوى - تصوير محمد فوزى
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قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن مشروع تطوير شق الثعبان يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن المحافظة رفعت تقارير بشأن المنطقة وأهميتها فى تصنيع الرخام، وهو ما جعله يهتم بتحويلها إلى مدينة عالمية لصناعة الرخام، وتأسيس بورصة للرخام.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، أن المحافظة تسعى منذ 10 أعوام لتقنين أوضاع الورش والمصانع الموجودة بشق الثعبان ونجحت فى تقنين وضع بعض الورش لتحسين البيئة نسيباً، ومع ذلك ما زالت المنطقة عشوائية، مؤكداً أن المنطقة بها ما يقرب من 1700 مصنع وورشة وبها 50 ألف عامل عمالة مباشرة، وهناك مثلهم عمالة غير مباشرة.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة استعانت باستشارى متخصص، ووضع تصوراً كاملاً للمدينة التى سيتم انشائها لصناعة الرخام، مؤكداً أنه سيتم إنشاء مصنعيين لاستغلال مخلفات الرخام، التى تدخل فى عدة صناعات، بالتفاوض مع جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة، وبالشراكة مع هيئة التنمية الصناعية ورجال الأعمال خاصة فى تشغيل العمالة.

وقال المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، إنه بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي يتم حاليا الاستعداد ﻹصدار كتاب تاريخ القاهرة؛ لعرض القاهرة كمدينة تاريخية وعاصمة على مر العصور ومختلف الحقب التاريخية، وأيضا الكتيب الخاص بالقاهرة فب عام؛ للتعريف بما تم إنجازه في نطاق المحافظة خلال عام مضى.

 وأضاف عبدالحميد، أن اختيار السادس من يوليو كل عام عيدا قوميا للمحافظة يرجع إلى تاريخ قيام القائد الفاطمى جوهر الصقلي بتأسيس القاهرة يوم 17 شعبان عام 358 هجرى الموافق 6 يوليو عام 969 ميلادي، واليوم يمر 1049 عامًا على تأسيسها.

وأشار إلى أن الكتاب الذي ستصدره المحافظة سيتضمن تاريخ تطور كافة الأنظمة بالمحافظة وتاريخ المحافظين الذين تولوا مسئوليتها، مضيفا أن التاريخ هو مقدمة الحاضر والحاضر هو الذي يصنع المستقبل لذلك يجب توثيق هذا الحاضر.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ القاهرة، أنه سيتم فتح الحدائق والمتنزهات بالمجان وتخفيض 50% لرحلات الأتوبيس النهري، غدا الجمعة، وبعد غد السبت، لمواطنى القاهرة؛ بمناسبة احتفالات العاصمة بعيدها القومي لتشجيع المواطنين على الاستمتاع بإجازاتهم ومشاهدة معالمها ونشر الفرحة والبهجة بين المواطنين.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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