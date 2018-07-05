شاهد اللقطات الأولى لمنطقة خطف طفل الشروق أمام الفيلا الخاصة بأسرته

كتب أحمد حسنى

ينشر "اليوم السابع"، اللقطات الأولى للمنطقة التى خطف منها الطفل هشام سامى أمام الفيلا الخاصة بأسرته بمدينة الشروق، وأوضحت اللقطات المنطقة الهادئة الخالية من معظم السكان والمحلات التجارية، كما أكدت اللقطات بعد مكان الحادث عن فيلا رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل.

وأظهرت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة؛ أن هناك خلافات مالية بين الأب، وأخرين فى مجال عمله التجارى.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتتبع لوحات السيارة التى أظهرتها كاميرات المراقبة بموقع الحادث بمدينة الشروق، وسرعة تقديم التحريات عن مالكيها وصلتهم بالواقعة.

كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بواقعة خطف طفل بمدينة الشروق أول أمس الثلاثاء، كما انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع الحادث لمعاينة الواقعة.

كما أمرت النيابة برفع الأدلة الجنائية بموقع الحادث، وسرعة تقديم تحريات المباحث عن الطفل وأسرته، وبيان ما إذا كان هناك عداء بينه وبين آخرين كدافع للانتقام، أو مجرد خطف لدفع فدية.

تعود الواقعة لخطف طفل من سيارة ملاكى كانت فى طريقها لتوصيله لمنزله بعد انتهائه يومه "بالحضانة"، الخاصة به بمدينة الشروق، لتفاجئ صاحبة السيارة بقيام سيارة أخرى بمنعها من المرور أمام منزل رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ومن ثم اختطاف الطفل والهروب بأقصى سرعة.

وقال حسين سلامة، أحد شهود العيان، إن طفل تم اختطافه بمدينة الشروق من أمام منزل شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، بواسطة سيارة " كحلى" اللون كانت تستقل 4 أشخاص، مطالبًا باللجوء إلى وزارة الدخلية لعودة الطفل إلى أهله.