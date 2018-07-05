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الخميس، 05 يوليه 2018 03:57 م
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حماية المستهلك: وقف بث إعلان "كورس لى مورال" لتضليل المواطنين

الخميس، 05 يوليه 2018 03:05 م
حماية المستهلك: وقف بث إعلان "كورس لى مورال" لتضليل المواطنين اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أعلن اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إيقاف  بث الإعلان الخاص بمنتج " كورس لى مورال"، الذى يبث على قناة كايرو دراما وقناة بانوراما فيلم، بناء على خطاب رئيس جهاز حماية المستهلك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف اللواء راضى عبد المعطى، أن الشركة طالبة الإعلان والقنوات الفضائية القائمة بالإعلان، يروّجون لبيع منتج لترطيب الجلد فقط بايهام المستهلكين أنه منتج دوائى لعلاج آلام المفاصل والعظام وقاموا بإيهام المستهلكين بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقى ومضلل،  كما وزد بكتاب إدارة تسجيل الأدوية البشرية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

 


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حماية المستهلك

كورس لى مورال

المواطنين

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