video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تميم يتجاهل أزمات بلاده ويحضر نهائى كأس العالم فى روسيا

الخميس، 05 يوليه 2018 06:58 م
تميم يتجاهل أزمات بلاده ويحضر نهائى كأس العالم فى روسيا تميم بن حمد
وكالات
إضافة تعليق

فى الوقت التى تقترب فيه الأوضاع فى قطر من الانفجار، بسبب حالة السخط الشعبى تجاه تنظيم الحمدين وسياسته التى اعتمدت على تقويض الاستقرار فى الشرق الأوسط، كشفت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن سفير قطر فى موسكو اليوم الخميس، إن تميم بن حمد سيحضر نهائى كأس العالم لكرة القدم فى روسيا.

ويعانى سكان قطر من أزمات اقتصادية نتيجة للسياسة التى ينتهجها تنظيم الحمدين، من خلال التقرب للمنظمات المشبوهة ودعم المليشيات المسلحة بالمال والسلاح.

ونقلت الوكالة عن السفير قوله إنه لا يمكنه حتى الآن تأكيد ما إذا كانت هناك خطط لتميم لعقد اجتماعات ثنائية.

وتنتهى بطولة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها روسيا فى 15 من يوليو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صفعة جديدة لـ"الحمدين".. رويترز تكشف: قطر تحالفت مع رئيس المنظمة الصهيونية لتحسين صورتها.. "كلاين" التقى تميم وانتزع وعد بوقف الجزيرة لفيلم وثائقى ينتقد إسرائيل.. والدوحة مولت حملة ضد "الرباعى" بـ24 مليون دولار

تحقيقات محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية تكشف تمويل قطر وتركيا لـ"حسم"

البرلمان الليبى يستنكر تدخل قطر فى الشأن الداخلى للبلاد ودعم الإرهاب

ضاحى خلفان: قطر للأسف وتركيا وايران مثلث ( قتا ) منه البلاء

تميم

روسيا

نهائى كأس العالم

قطر

كاس العالم

الازمة القطرية




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة