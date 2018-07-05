تميم يتجاهل أزمات بلاده ويحضر نهائى كأس العالم فى روسيا

وكالات

فى الوقت التى تقترب فيه الأوضاع فى قطر من الانفجار، بسبب حالة السخط الشعبى تجاه تنظيم الحمدين وسياسته التى اعتمدت على تقويض الاستقرار فى الشرق الأوسط، كشفت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن سفير قطر فى موسكو اليوم الخميس، إن تميم بن حمد سيحضر نهائى كأس العالم لكرة القدم فى روسيا.

ويعانى سكان قطر من أزمات اقتصادية نتيجة للسياسة التى ينتهجها تنظيم الحمدين، من خلال التقرب للمنظمات المشبوهة ودعم المليشيات المسلحة بالمال والسلاح.

ونقلت الوكالة عن السفير قوله إنه لا يمكنه حتى الآن تأكيد ما إذا كانت هناك خطط لتميم لعقد اجتماعات ثنائية.

وتنتهى بطولة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها روسيا فى 15 من يوليو.