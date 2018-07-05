تعرف على خطوات خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 30% × 5 معلومات

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، وتفادى سداد فاتورة شهرية عالية خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تجعل مكيف الهواء لا غنى عنه وأجهزة أخرى كثيرة كثيفة الاستهلاك إذا استهلكت بطريقة خاطئة، ويمكن للمواطن خفض ما يقرب من 30% من استهلاكه لهذه الأجهزة إذا اتبع هذه الإرشادات:

1- التكيف:

يعد مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء نتيجة الاستخدام الخاطئ لها، حيث إن معظم المستهلكين يعتقدون أن ضبطه على أقل درجة يبرد الغرفة أكثر وهى معلومة خاطئة والصحيح هو أن الدرجة الأنسبة للتكيف هى 25 درجة مئوية التى تجعل كمبروسر الهواء يفصل تلقائياً كل فترة زمنية، ومن بين الخطوات التى يمكن اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء هو وضع مروحة بجوار التكيف لتساعد الجهاز على توزيع الهواء وبالتالى لا يحتاج كهرباء كثيرة.

2- سخان المياه:

يعتقد البعض أن وضع فيشة السخان فى الكهرباء وعدم استخدام المياه الساخنة لا يجعل الجهاز يستهلك كهرباء، ولكن فى الحقيقة يستهلك الجهاز الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

3- المكواه:

هى من الأجهزة التى تستهلك كهرباء بدرجة كبيرة ويفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميًا لخفض الاستهلاك.

4- الثلاجة:

تستهلك الثلاجة والديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيداً عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيداً عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.

5- الكاتيل:

من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.