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الخميس، 05 يوليه 2018 07:02 ص
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تجديد حبس متهم 15 يوما فى قضية الانضمام لجماعة والتحريض ضد الدولة

الخميس، 05 يوليه 2018 05:30 ص
تجديد حبس متهم 15 يوما فى قضية الانضمام لجماعة والتحريض ضد الدولة حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة رمل ثانى حبس محمد عبدالنبي 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب واستعراض القوة والبلطجة.

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية رقم 3655 لسنة 2018 إدارى رمل ثانى ، عدة اتهامات أبرزها الإنضمام لجماعة بالمخالفة للقانون ، ولترويج لأفكار الجماعة ، وحيازة مطبوعات ، وتنظيم مظاهرة ، والدعوة للتظاهر إستعراض القوة والبلطجة، وقطع الطريق والتجمهر.

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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