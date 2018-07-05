بدء مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل احتفال محافظة القاهرة بعيدها القومى

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى للمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المُنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، بمناسبة العيد القومى لمحافظة القاهرة، ومرور 1049 عام على تأسيس القاهرة، بحضور عدد من قيادات المحافظة على رأسهم اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس عاطف عبد الحميد، إنجازات المحافظة خلال عام، والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ومن المقرر أن يؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد القادم بجامعة عين شمس، وتستمر لمدة 5 أيام.