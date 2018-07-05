انشقاق داخل الحزب الحاكم فى نيجيريا بسبب الرئيس بخارى

رويترز

شهد حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم فى نيجيريا انشقاقا إذ أعلن فصيل فيه أنه لم يعد يدعم حكومة الرئيس محمد بخارى مما يمثل تهديدا لآماله فى الفوز بفترة رئاسية ثانية خلال انتخابات مقررة هذا العام.

وقالت مجموعة من ساسة الحزب الحاكم خلال مؤتمر صحفى فى أبوجا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إنها شكلت فصيلا جديدا بقيادة بوبا جالاديما، وهو حليف سابق لبخارى، باسم حزب مؤتمر كل التقدميين الإصلاحى.

وقال جالاديما "يدير حزب مؤتمر كل التقدميين حكومة بلا توجهات محددة وفاقدة للكفاءة والأهلية وفشلت فى تحقيق الحكم الرشيد للشعب النيجيرى" واصفا المنتمين للفصيل الجديد بأنهم الممثلون الحقيقيون للحزب الحاكم.