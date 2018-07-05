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الخميس، 05 يوليه 2018 09:00 م
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"الأوقاف" تعلن أسماء وموعد الاختبار الشفوى للأئمة المرشحين لدرجة التميز

الخميس، 05 يوليه 2018 07:29 م
"الأوقاف" تعلن أسماء وموعد الاختبار الشفوى للأئمة المرشحين لدرجة التميز وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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أعلنت وزارة الاوقاف أسماء ومواعيد الاختبار الشفوى الأئمة المرشحين لدرجة التميز يوم الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2018م فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمكتب رئيس قطاع المديريات بالديوان العام، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى، وهم :

م الاسم المديرية
1.                   محمد قطب سعد الزقم الإسكندرية
2.                   مسعود محمد أبو زيد ضبش الإسكندرية
3.                   ياسر محمد حماد محمد الإسماعيلية
4.                   عمر أحمد يوسف مدني أسوان
5.                   قناوي رمضان أحمد بشندي أسيوط
6.                   ممدوح محمود حسن حسين الأقصر
7.                   محمد عبد الرازق عبد السلام عبد الفتاح البحيرة
8.                   رجب محمد عبد الوهاب متولي بني سويف
9.                   طاهر أمين ذكي مسلم الجيزة
10.              محمود جمال محمود عبد المقصود الجيزة
11.              سعد زغلول صالح إبراهيم الدقهلية
12.              وليد إبراهيم على إبراهيم فرج الدقهلية
13.              إسماعيل فارس محمد عقيل الدقهلية
14.              محمود حسين طه على الدقهلية
15.              محمد جمال أحمد راشد دمياط
16.              أحمد محمد عبد الحق حماد دمياط
17.              على حمدي على محمد خليفة دمياط
18.              محمد رمضان محمد الصغير أحمد قنا
19.              مصطفى ناصر على السيد علوان كفر الشيخ
20.              عبد العال شحاتة عبد العال حمادة كفر الشيخ
21.              محمد محمد عبد الحافظ القن كفر الشيخ
22.              محمد إبراهيم محمد إبراهيم كفر الشيخ
23.              محمد إبراهيم عبد المنعم البعل مرسى مطروح
24.              على عاشور عبد الحكيم صالح المنيا

 


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