"الأوقاف" تعلن أسماء وموعد الاختبار الشفوى للأئمة المرشحين لدرجة التميز

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف أسماء ومواعيد الاختبار الشفوى الأئمة المرشحين لدرجة التميز يوم الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2018م فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمكتب رئيس قطاع المديريات بالديوان العام، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى، وهم :