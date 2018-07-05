"الأوقاف" تعلن أسماء وموعد الاختبار الشفوى للأئمة المرشحين لدرجة التميز

أعلنت وزارة الاوقاف أسماء ومواعيد الاختبار الشفوى الأئمة المرشحين لدرجة التميز يوم الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2018م فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمكتب رئيس قطاع المديريات بالديوان العام، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|محمد قطب سعد الزقم
|الإسكندرية
|2.
|مسعود محمد أبو زيد ضبش
|الإسكندرية
|3.
|ياسر محمد حماد محمد
|الإسماعيلية
|4.
|عمر أحمد يوسف مدني
|أسوان
|5.
|قناوي رمضان أحمد بشندي
|أسيوط
|6.
|ممدوح محمود حسن حسين
|الأقصر
|7.
|محمد عبد الرازق عبد السلام عبد الفتاح
|البحيرة
|8.
|رجب محمد عبد الوهاب متولي
|بني سويف
|9.
|طاهر أمين ذكي مسلم
|الجيزة
|10.
|محمود جمال محمود عبد المقصود
|الجيزة
|11.
|سعد زغلول صالح إبراهيم
|الدقهلية
|12.
|وليد إبراهيم على إبراهيم فرج
|الدقهلية
|13.
|إسماعيل فارس محمد عقيل
|الدقهلية
|14.
|محمود حسين طه على
|الدقهلية
|15.
|محمد جمال أحمد راشد
|دمياط
|16.
|أحمد محمد عبد الحق حماد
|دمياط
|17.
|على حمدي على محمد خليفة
|دمياط
|18.
|محمد رمضان محمد الصغير أحمد
|قنا
|19.
|مصطفى ناصر على السيد علوان
|كفر الشيخ
|20.
|عبد العال شحاتة عبد العال حمادة
|كفر الشيخ
|21.
|محمد محمد عبد الحافظ القن
|كفر الشيخ
|22.
|محمد إبراهيم محمد إبراهيم
|كفر الشيخ
|23.
|محمد إبراهيم عبد المنعم البعل
|مرسى مطروح
|24.
|على عاشور عبد الحكيم صالح
|المنيا
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