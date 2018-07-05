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إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق السادات - شبين الكوم

الخميس، 05 يوليه 2018 08:20 ص
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق السادات - شبين الكوم حادث تصادم - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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أصيب 7 أشخاص بأصابات بالغة إثر انقلاب سيارة على طريق السادات - شبين الكوم، نتيجة انفجار الإطار الخلفى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطار من إدارة شرطة النجدةه بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الإقليمى السادات - شبين الكوم دائرة مركز السادات.
 
وبالانتقال والفحص، تبين إنقلاب سيارة ميكروباص قيادة "م.ى" 57 عاما، سائق ومقيم دائرة المركز، وقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، نجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، و6 من مرافقيه، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وتم التحفظ على السيارة.
 
وبسؤال المصابين أكدوا ما جاء بالفحص، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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