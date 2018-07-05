أسواق فاينانشيال: هبوط أسعار 20 سلعة بالسوق المحلى بنهاية الأسبوع الأول لشهر يوليو

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى أسعار السلع وخاماتها عن هبوط أسعار 20 من خامات السلع بنهاية اليوم الاخبر بالاسبوع الاول لشهر يوليو مثل الذرة الأرجنتينى و البرازيلى والامريكى والاوكرانى وكذلك الصويا "47 -46 – 44" ونفس مؤشرات الهبوط طالت أيضاً بذرة الصويا البراجواى وبذرة الصويا الأوكرانى و السكر المكرر وأرز الشعير العريض وأرز الشعير الرفيع والأرز الأبيض بلدى عريض – كسر 3% والأرز الأبيض البلدى العريض –كسر 10 : 12% والأرز الأبيض البلدى الرفيع – كسر 10 : 12% والدقيق -24 ..فى حين إستقرت أسعار باقى السلع على الاسعار التى سجلتها على مدار الامس واليوم

وكشفت قائمة الاسعار طبقاً للتعبئة والشحن والتفريغ التالى :-

ذرة أرجنتينى / برازيلى 3840 جنيه / طن صب وصال

ذرة أمريكى 3740 جنيه / طن صب وصال

ذرة أوكرانى 3700 جنيه / طن صب وصال

صويا 47 8100 جنيه / طن صب وصال

صويا 46 7900 جنيه / طن صب وصال

صويا 44 7300 جنيه / طن صب وصال

بذرة صويا براجواى 7620 جنيه / طن صب وصال

بذرة صويا أوكرانى 7570 جنيه / طن صب وصال

دى دى جى إس أمريكى 6000 جنيه / طن معبأ وصال

داكوتا جولد – دى دى جى إس 7000 جنيه / طن معبأ وصال

صويا بيست ( بروتين صويا محمى 42 % ) 14800 جنيه / طن معبأ وصال

أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 % ) 15000 جنيه / طن معبأ وصال

جلوتين مستورد 12900 جنيه / طن معبأ وصال

جلوتين محلى 12300 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 4100 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد روسى / أوكرانى 5600 جنيه / طن معبأ وصال

كسب عباد محلى -28 5000 جنيه / طن معبأ وصال

نشا غذائى 6800 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 6650 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 اوكرانى / روسى 3800 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 اوكرانى / روسى 3900 جنيه / طن صب أرضه

ردة محلى 4000 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 14600 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 12000 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 12500 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة مكرر 16000 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 16400 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7400 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 5300 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 4900 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 8700 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 10 : 12% 8400 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 7400 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -24 4400 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 4600 جنيه / طن معبأ أرضه



