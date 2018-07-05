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أسواق فاينانشيال: هبوط أسعار 20 سلعة بالسوق المحلى بنهاية الأسبوع الأول لشهر يوليو

الخميس، 05 يوليه 2018 11:17 م
أسواق فاينانشيال: هبوط أسعار 20 سلعة بالسوق المحلى بنهاية الأسبوع الأول لشهر يوليو القمح - أرشيفية
كتب محمود الضبع
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كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى أسعار السلع وخاماتها عن هبوط أسعار 20 من خامات السلع بنهاية اليوم الاخبر بالاسبوع الاول لشهر يوليو مثل الذرة الأرجنتينى و البرازيلى  والامريكى والاوكرانى وكذلك الصويا "47 -46 – 44" ونفس مؤشرات الهبوط طالت أيضاً   بذرة الصويا البراجواى   وبذرة الصويا الأوكرانى  و السكر المكرر  وأرز الشعير العريض وأرز الشعير الرفيع والأرز الأبيض بلدى عريض – كسر 3% والأرز الأبيض البلدى العريض –كسر 10 : 12%  والأرز الأبيض البلدى الرفيع –  كسر 10 : 12%  والدقيق -24 ..فى حين إستقرت أسعار باقى السلع على الاسعار التى سجلتها على مدار الامس واليوم

وكشفت قائمة الاسعار طبقاً للتعبئة والشحن والتفريغ التالى :-            

ذرة أرجنتينى / برازيلى    3840 جنيه / طن  صب وصال    

ذرة أمريكى     3740 جنيه / طن    صب وصال   

ذرة أوكرانى   3700 جنيه / طن    صب وصال   

صويا 47       8100 جنيه / طن    صب وصال   

صويا 46 7900 جنيه / طن    صب وصال   

صويا 44        7300 جنيه / طن    صب وصال   

بذرة صويا براجواى       7620 جنيه / طن    صب وصال   

بذرة صويا أوكرانى        7570 جنيه / طن    صب وصال   

دى دى جى إس أمريكى  6000 جنيه / طن    معبأ وصال     

داكوتا جولد – دى دى جى إس 7000 جنيه / طن معبأ وصال 

صويا بيست ( بروتين صويا  محمى 42 % )  14800 جنيه / طن  معبأ وصال      

أمبيرو ( بروتين صويا  محمى 49 % )   15000 جنيه / طن معبأ وصال      

جلوتين مستورد 12900 جنيه / طن معبأ وصال     

جلوتين محلى   12300 جنيه / طن  معبأ أرضه     

جلوتو فيد محلى         4100  جنيه / طن معبأ أرضه            

كسب عباد روسى / أوكرانى    5600  جنيه / طن معبأ وصال

كسب عباد محلى -28  5000  جنيه / طن       معبأ وصال     

نشا غذائى       6800 جنيه / طن    معبأ أرضه     

جلوكوز   6650 جنيه / طن    صب أرضه    

قمح 11.5 اوكرانى / روسى    3800 جنيه / طن    صب أرضه    

قمح 12.5 اوكرانى / روسى    3900 جنيه / طن    صب أرضه    

ردة محلى 4000 جنيه / طن    معبأ أرضه     

زيت صويا مكرر     14600 جنيه / طن  صب أرضه    

زيت أولين RBD     12000  جنيه / طن صب أرضه    

زيت ذرة خام   12500 جنيه / طن  صب أرضه    

زيت ذرة مكرر 16000 جنيه / طن  صب أرضه    

زيت عباد الشمس مكرر   16400 جنيه / طن  صب أرضه    

سكر مكرر      7400 جنيه / طن    معبأ أرضه     

أرز شعير عريض    5300 جنيه / طن    معبأ أرضه     

أرز شعير رفيع 4900 جنيه / طن    معبأ أرضه     

أرز أبيض بلدى عريضكسر 3%       8700 جنيه / طن    معبأ أرضه     

أرز أبيض بلدى عريض كسر 10 : 12% 8400 جنيه / طن    معبأ أرضه      

أرز أبيض بلدى رفيع –    كسر 10 : 12%     7400 جنيه / طن    معبأ أرضه      

دقيق -24  4400 جنيه / طن   معبأ أرضه     

دقيق -27 4600 جنيه / طن    معبأ أرضه     

22
 
11
 

 

 

 


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