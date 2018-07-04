15 نقطة تلخص محور تحسين مستوى معيشة المواطن فى برنامج الحكومة

كتب مصطفى السيد

يرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية أهم النقاط التى وردت فى المحور الثانى لبرنامج الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى قدمه أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء، بشأن "تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة".

1- أكد برنامج الحكومة المواطن المصرى سيشهد خلال الشهور القليلة المقبلة طفرة ملحوظة وتحسنًا ملموسًا بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية فى مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعى، وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات.

2- يستهدف البرنامج التوسع فى تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100%، وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية.

3- يستهدف البرنامج الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف.

4- أكد البرنامج أن السكة الحديد، ستشهد خدمة متطورة اعتبارًا من نهاية العام المقبل، وذلك بتوريد 250 جرارا حديثا، وإعادة تأهيل 130 جرارا وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكترونى.

5- إنشاء القطار عالى السرعة للركاب والبضائع (السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين) بطول 504 كموكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضرى حديثة (المونوريل ــ ترام الرمل).

6- سننشئ 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق فى شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليار جنيه، مما ييسر حركة المواطنين وبما ينقل التنمية إلى آفاق أوسع.

7- استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه وإنشاء 20 كوبرى لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وهذا سوف يخفض الحوادث على الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25%.

8- أكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال إلقائه البيان أمام البرلمان، أن رسالتنا لن نترك شخصًا فقيرًا يتكفف، الحكومة أولى به من ناحية التشغيل أن كانت لديه القدرة على العمل أو من ناحية إعالته أن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعًا تحت خط الفقر.

9- أكد البيان على استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها فى برنامج تكافل وكرامة الذى يحوى 3.5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب الـ20 مليار جنيه، منها حوالى 5 مليارات جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة.

10- تمكين الأسر اجتماعياً واقتصادياً فى إطار برامج الحماية وعلى وعلى رأسها "برنامج سكن كريم" ونستهدف به مضاعفة عدد الأسر التى تسكن فى منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى هذا، فضلًا عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضأمن الاجتماعى والمجتمع المدنى بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج.

11- إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل، هذا فضلًا عن التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة فى الريف.

12- معالجة الفجوات التنموية وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن.

13 - توفير السلع التموينية فى جميع المناطق وخاصة فى المناطق الشعبية من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر أو غيرها من المنافذ التى ستوزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار.

14-إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض أسعار السلع، وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق فى كل محافظة لذات الغرض.

15- رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارًا من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارًا من 1/10/2018