وكيل "الإعلاميين" يشيد بمبادرة "اليوم السابع" للنهوض بصناعة كرة القدم

أشاد طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، بالمبادرة التى أطلقها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، لعقد مؤتمر عام لصناعة كرة القدم فى مصر، مضيفًا أنها مبادرة مهمة جدًا و تأخرت كثيرًا.

وأضاف طارق سعدة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن يأخذ بتوصيات المؤتمر، وأنها لابد أن تكون محل تنفيذ، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية تحتاج إلى خطط قصيرة وبعيدة المدى لأن العالم يسير بخطى علمية سريعة ومذهلة، متابعًا: "وظهرت الفروق جلية فى كأس العالم روسيا 2018 والرئيس السيسى منذ بداية عهده الأول أقر إقرارًا واضحًا لم يفهمه ولم يفعله الجميع، وهو أن الرياضة أمن قومى هذه المقولة تدل على بعد نظر كبير من الرئيس لم يفهمه فيها القائمون على حال الرياضة المصرية".

وشدد أنه يجب على الجميع أن يقر قولاً وفعلاً كما قال الرئيس، إن الرياضة أمن قومى، لافتًا إلى أن خير دليل على ذلك حالة الحزن الشديدة التى عمت البلاد لخروج المنتخب الوطنى بهذا الشكل من مونديال روسيا 2018، متابعًا: "فلنبدأ جميعًا بالعمل لصالح البلاد ونتجرد من الأهواء والمصالح الشخصية لأن صالح البلاد هو مفيد لنا جميعًا وإن لم يكن فى لحظته فبناء الدولة المصرية لا يتوقف عند المجالات العمرانية والزراعية والصناعية فقط، ولكن من أهم ركائز الدولة هو بناء الشخصية المصرية، والتى تعتبر الرياضة عمودًا فقريًا فيها، وعليه فعلينا أن نحترم العلم من الآن ونبدأ فى تفعيله وتطبيقه فى المجال الرياضى".