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وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزير التجارة والصناعة تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:09 ص
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزير التجارة والصناعة تعزيز التعاون المشترك وزيرا قطاع الأعمال والصناعة خلال اللقاء
عبد الحليم سالم
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استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.

 

أكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام بما يدعم الصناعة المحلية ويسهم فى زيادة قدرتها التنافسية ومعدلات التصدير من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى، وكذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى العديد من الصناعات.

 

وبحسب بيان صادرعن وزارة قطاع الأعمال صباح اليوم بحث الوزيران سبل التعاون فى مختلف القطاعات التى تعمل بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستعرضا صناعتى الغزل والنسيج وقطاع السيارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والطاقات الصناعية غير المستغلة، مؤكدين على تقديم الدعم الكامل للتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الصناعى.

 

ويعد هذا هو اللقاء الثانى من نوعه بين الوزيرين، ويأتى فى ضوء التوجيهات الحكومية بشأن تحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف الوزرات لتكامل الجهود.


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