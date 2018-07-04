نيابة الساحل تكلف الجهات الرقابية بمعاينة وفحص موقع انهيار عقارين

كتب عبد الله محمود

كلفت نيابة الساحل، الجهات الرقابية بمعاينة وفحص واقعة انهيار عقارين، وإجراء التحريات اللازمة بهذا الشأن وإيداع تقريرها المفصل بالأسباب والنتائج للوصول إلى الأسباب الحقيقية حول الانهيار.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال مدير اسكان الحي الذى رجح أن أعمال الحفر المتواجدة بجوار العقارات هى المسئولة عن الانهيار، وأكدت النيابة أنها فى انتظار تقرير اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة للبت فى الأسباب الحقيقية للانهيار.

كانت النيابة، قد استمعت لأقوال عدد من المتضررين، والذين أكدوا أنهم شعروا بالانهيار نحو الساعة السادسة صباحا، وقاموا بالنزول قبل الانهيار بدقائق.

وكشفت معاينة النيابة، أن سبب الانهيار حفر لإنشاء مبنى بجوارهما ما أدى لسقوطهما.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بسقوط العقارين رقم 36 و36 أ، بشارع المنتجي بمنطقة الساحل، وتبين أن العقارين قديمان، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقارين.