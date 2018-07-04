محافظ القاهرة يكرم اليوم حفظة القرآن من أبناء الجمعيات الأهلية

ماجد تمراز

يكرم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، حفظة القرآن الكريم من أبناء وفتيات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، وذلك ضمن التعاون المتبادل بين الجمعيات الأهلية والمحافظة.

ومن المقرر أن يحضر التكريم، اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، وعدد من ممثلى الهيئات والجمعيات الأهلية.