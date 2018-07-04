مباحث "الأموال العامة" بأسيوط تضبط نصابا انتحل صفة ضابط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط شخص يقوم بالنصب على المواطنين منتحلا صفة ضابط.

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد قيام سيدة تدعى " ن . ع . م "٣٨ سنة من مركز البدارى بالتقدم ببلاغ ضد " م . ج . ع" من قرية منقباد حاصل على دبلوم بعد أن أوهمها بتمكنه من إخراج زوجها المحبوس من محبسه مقابل مبلغ مالى كونه ضابط، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، والعميد مجدى سالم رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد سويلم رئيس مباحث الأموال العامة.

تم استدراج المتهم عن طريق مقدمة البلاغ بعد أن تم إعداد عدة أكمنة له بدائرة قسم ثان أسيوط بمشاركة العقيد محمد سويلم، والمقدم أحمد سليم رئيس مباحث قِسم ثان اسيوط وحسام البارودى، وأحمد خشبة، وأحمد الدسوقى معاونى مباحث قسم ثان أسيوط وتمكنوا من ضبط المتهم ، وبحوزته خطوط التليفون الذى يحادث منها فريسته والهاتف المحمول، ومبلغ 3 آلاف جنيه

تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.