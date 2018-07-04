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الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:37 ص
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ضبط 200 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة ببنى سويف

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:16 ص
ضبط 200 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة ببنى سويف مخالفات
بنى سويف أيمن لطفى
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ضبطت إدارة المرور ببنى سويف، اليوم 200 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بالمراكز السبع الإدارية لضمان عدم إستغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة دون مبرر، وذلك بإشراف اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الادارة و هشام مكى رئيس مباحث المرور،   الحملة التى نفذت على مواقف سيارات "الأجرة ، السرفيس"، لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، وإنتظار خاطىء" .

 

 


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