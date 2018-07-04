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ضبط مسجلة خطر وعاطل يسرقان رواد البنوك فى الغربية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:13 م
ضبط مسجلة خطر وعاطل يسرقان رواد البنوك فى الغربية المتهمان
كتب محمود عبد الراضى ـ الغربية مصطفى عادل
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات رواد البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية من الفيزا كارت.
 
تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بتعرض بعض رواد البنوك وعملاء ماكينات الصرف الآلى وخاصةً من كبار السن للسرقة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية من الفيزا كارت ( الفيزا الدوارة ) بأسلوب المغافلة .
 
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات لكشف غموض تلك الوقائع وضبط مرتكبيها، أسفرت  جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع "رانيا.ش" بدون عمل ، مقيمة المحلة ، سبق اتهامها فى 12 قضية " استيلاء ، سرقة ، نصب " والمطلوبة فى 9 قضايا "سرقة ، نصب "، و"مجدى.س" ، سائق توك توك ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، حيث كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات رواد البنوك والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ  مالية من الفيزا كارت .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت أحداها عن ضبطهما وبحوزة المتهم الثانى (مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية ) .. وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بقيامها بتتبع عملاء البنوك من كبار السن غير القادرين على استخدام الفيزا كارت الخاصة بهم وقيامها بتقديم المساعدة لهم بعد الحصول على الرقم السرى الخاص بالفيزا كارت خاصتهم واستبدالها بفيزا أخرى بحوزتها وإدعائها لهم بتعطيل الماكينة أو نفاذ المبالغ بها ، وعقب ذلك يتم صرف ما بها من مبالغ مالية من ماكينة أخرى ، وأضافت بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات السرقة والنقاب المضبوط للتخفى به ، وقيام المتهم الثانى بانتظارها بالدراجة النارية قيادته لتسهيل تمكينها من الهروب .. وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى وأضاف حصوله على مبلغ 100 جنيه عن كل واقعة .
 
وبمخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن كروت الفيزا المضبوطة أفادت بأنها خاصة بأشخاص بالمعاش ،  يشار إلى أن إجمالى الأحكام الصادرة ضد المتهمة بإجمالى أحكام 10 سنوات.

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