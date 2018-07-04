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صور.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوات جراحة عيون بـ4 ملايين جنيه

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:51 م
صور.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوات جراحة عيون بـ4 ملايين جنيه محاولة تهريب أدوات جراحة عيون بقيمة 4 مليون جنيه
كتبت رحاب نبيل
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تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من أدوات جراحة العيون من دبي بقيمة 4 مليون جنيه.
 
صرحت مصادر جمركية بالمطار بأن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة علي ركاب رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي،اشتبه محمود خالد نجيب في الراكب ، وبتفتيش حقائبه بواسطة توني فكري وأمام مديري الإدارة أسامه مصطفي و محمد خيري سكر ،عثر بداخلها علي 4 ألاف مشرط خاص بجراحة العيون .
 
وبالعرض علي الدكتور ابراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة أمر بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
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تهريب

مطار القاهرة

أدوات جراحة عيون




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