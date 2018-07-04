صور.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوات جراحة عيون بـ4 ملايين جنيه

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من أدوات جراحة العيون من دبي بقيمة 4 مليون جنيه.
صرحت مصادر جمركية بالمطار بأن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة علي ركاب رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي،اشتبه محمود خالد نجيب في الراكب ، وبتفتيش حقائبه بواسطة توني فكري وأمام مديري الإدارة أسامه مصطفي و محمد خيري سكر ،عثر بداخلها علي 4 ألاف مشرط خاص بجراحة العيون .
وبالعرض علي الدكتور ابراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة أمر بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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